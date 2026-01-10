Spiagge viterbesi in pericolo a Tarquinia 200mila euro per combattere l' erosione

Il comune di Tarquinia ha ricevuto 200mila euro dalla Regione Lazio per interventi di protezione delle spiagge, colpite dall’erosione costiera. Questa risorsa mira a preservare il litorale pubblico e a contrastare i danni causati dall’avanzare del mare, garantendo la tutela del patrimonio naturale e delle attività locali. La misura rappresenta un passo importante nella gestione sostenibile delle spiagge viterbesi e nella prevenzione dei rischi di erosione.

La lotta contro il mare che avanza sul litorale. Il comune di Tarquinia ha ottenuto un finanziamento di 200mila euro dalla Regione Lazio, risorse fondamentali per realizzare interventi di protezione sui tratti di spiaggia pubblica maggiormente aggrediti dall'erosione costiera. Un fenomeno che.

