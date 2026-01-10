Spari sulla folla è strage! Decine di vittime e centinaia di feriti

Nelle province iraniane, le strade e le piazze sono state teatro di un grave episodio di violenza, con spari sulla folla che ha causato numerose vittime e feriti. La situazione ha generato una crescente tensione, evidenziando una crisi che coinvolge diverse aree del paese. Questo evento sottolinea la complessità del contesto sociale e politico attuale in Iran.

Le strade e le piazze di diverse province iraniane sono diventate il teatro di una tensione senza precedenti. Manifestanti scesi in massa stanno sfidando il rigido apparato di controllo imposto dalle autorità, che cercano con ogni mezzo di contenere una mobilitazione che sembra destinata a segnare una svolta storica. Nelle principali province, così come in altre aree del Paese, le proteste si sono trasformate in scontri durissimi: le forze di sicurezza rispondono con mezzi pesanti e spari sulla folla, causando feriti e vittime, mentre l'eco delle manifestazioni non accenna a placarsi.

