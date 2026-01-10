Sparano e fuggono dalla polizia sbattendo contro la volante | denunciati due giovani

Due minorenni sono stati denunciati dalla polizia di Catania per aver esploso colpi di pistola a salve in via Passo Gravina e successivamente essere fuggiti speronando una volante. L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di individuare e fermare i giovani, che ora sono sotto procedimento penale. L’episodio si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e controllo del territorio svolte dalla polizia locale.

