Luciano Spalletti ha deciso di risolvere il suo contratto con la Juventus, segnando un cambiamento importante nel club. La decisione arriva dopo momenti di tensione e insoddisfazione, riflettendo le difficoltà recenti di squadra e dirigenza. Questa scelta apre nuovi scenari sul futuro della Juventus, nel contesto di un mercato in fermento e di un ambiente sportivo in evoluzione.

Ore caldissime in casa Juventus tra campo e mercato: Luciano Spalletti non ne può più e arriva una decisione davvero clamorosa. Sono ore concitatissime per la Juventus tra impegni di campo e questioni di calciomercato. Locatelli e compagni sono attesi lunedì dall’insidiosa gara interna contro la Cremonese, che chiuderà la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Un impegno da non sottovalutare: l’undici di Davide Nicola ha già dimostrato quest’anno di essere capace di grandi imprese, come la vittoria a San Siro contro il Milan dello scorso 23 agosto. Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Spalletti è stufo, addio lampo: risolve il contratto con la Juve

Leggi anche: Ottolini risolve il contratto con il Genoa, la Juve ci prova: previsto un incontro a breve

Leggi anche: “Gravi inadempimenti e ritardi”, il Comune risolve il contratto con l’impresa: la nuova Gamec è ferma al palo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

David e l'addio Juve, cosa c'è di vero: lo scenario clamoroso e come può aiutarlo Spalletti - tattica, in cima alla lista delle priorità c’è la necessità di aumentare la produttività ... tuttosport.com

Juve, addio Locatelli a gennaio: lo scambio che ha il via libera di Spalletti - Locatelli non è certo il regista dei sogni di Spalletti, in realtà Locatelli neanche è un regista. calciomercato.it

Sei panchine e solo 11 minuti: Spalletti non lo vede e a gennaio sarà addio - Se tre indizi fanno una prova, sei partite su sette senza giocare ci dicono chiaramente che l’allenatore non lo vede. calciomercato.it

“Sono stufo”: Spalletti senza peli sulla lingua, a cosa si riferisce LE PAROLE https://bit.ly/4p4tOdi - facebook.com facebook

Comunque non è giusto che passi sotto traccia la stufa a pellet calciata fuori dallo stadium di Openda dopo il palo di Yildiz. Morale della favola, ha perfettamente ragione Spalletti: tra Openda e David non ne fai uno di normale. #JuveLecce #Juve x.com