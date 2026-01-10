Spaccia eroina 39enne denunciato

La Polizia di Piacenza ha denunciato un uomo di 39 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo finalizzate a contrastare il traffico di droga nella città. L’indagine ha portato al riconoscimento e al deferimento del soggetto, contribuendo alla lotta contro la diffusione di sostanze illegali sul territorio.

La Polizia di Stato di Piacenza ha denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino italiano di 39 anni. A seguito di una segnalazione circa lo svolgimento da parte del soggetto di un’attività di spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, nella mattinata del 10 gennaio gli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

