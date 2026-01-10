Spaccia eroina 39enne denunciato

La Polizia di Piacenza ha denunciato un uomo di 39 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo finalizzate a contrastare il traffico di droga nella città. L’indagine ha portato al riconoscimento e al deferimento del soggetto, contribuendo alla lotta contro la diffusione di sostanze illegali sul territorio.

