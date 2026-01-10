Soulé gol e assist Koné timbra ancora all’Olimpico | 2-0 della Roma sul Sassuolo

La Roma mantiene la continuità vincente, bissando il risultato di Lecce con un 2-0 sul Sassuolo all’Olimpico. Gol e assist di Soulé, con Koné che firma ancora una volta nel match di casa. Una prestazione che conferma la solidità della squadra e rafforza la posizione in classifica, dimostrando attenzione e determinazione in una fase importante della stagione.

Serviva trovare continuità dopo il successo di Lecce, e la Roma non sbaglia ribadendo lo stesso risultato ottenuto quattro giorni fa. Allo Stadio Olimpico, i giallorossi superano 2-0 il Sassuolo e si issano momentaneamente al terzo posto in classifica. Tre punti guadagnati grazie ad un grande secondo tempo, dove a timbrare il cartellino sono stati Koné e Soulé. Roma-Sassuolo, il racconto del match. In un primo tempo piuttosto bloccato la Roma tiene il controllo dei ritmi ma non riesce quasi mai ad arrivare con pericolosità dalle parti di Muric. Soprattutto la poca incisività nelle giocate di Ferguson fanno arrabbiare molto Gasperini, che non riesce a trovare la giusta qualità nemmeno in Dybala e Soulé. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Soulé gol e assist, Koné timbra ancora all’Olimpico: 2-0 della Roma sul Sassuolo Leggi anche: Roma-Sassuolo 2-0: Soulé gol e assist per Koné, Ferguson ko per infortunio Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Roma Sassuolo 2-0, finisce qui! Konè e Soulè decidono la gara Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. “Ho scelto di lavorare alla Fondazione Don Gnocchi per aiutare quelli di cui nessuno si occupa”: Maria Cristina Messa, direttore scientifico della Fondazione don Gnocchi, a SOUL domenica #11gennaio ore 21.05 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App # - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.