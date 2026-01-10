Paolo Sorrentino riflette sulla politica attuale, sottolineando la differenza tra l’impegno di un tempo e l’approccio più opportunistico di oggi. Secondo il regista, è preferibile avere dei dubbi piuttosto che vivere in base a troppe certezze. Bertuccioli riporta le parole di Sorrentino, che esprime nostalgia per quei politici che consideravano la politica una vocazione, distinguendoli dai politici odierni, spesso visti come opportunisti.

Bertuccioli Dice Paolo Sorrentino di provare nostalgia per i politici di un tempo. "Uomini che vivevano la politica come una vocazione e non come un’occasione, che mi sembra essere il sentimento prevalente oggi". Vive così il suo incarico il protagonista del film da lui scritto e diretto, La grazia, Mariano De Santis, presidente della Repubblica chiamato a decidere, negli ultimi sei mesi del suo mandato, su due richieste di grazia e una proposta di legge sull’eutanasia. Film d’apertura della scorsa Mostra del Cinema di Venezia, dove Toni Servillo ha conquistato con la sua interpretazione la Coppa Volpi per il migliore attore, sarà nelle sale dal 15 gennaio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sorrentino e la grande politica: "Meglio i dubbi di troppe certezze"

Leggi anche: Verso Cremona: Conte tra dubbi e certezze di formazione

Leggi anche: TS – Spalletti tra dubbi e certezze

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sorrentino e la grande politica: Meglio i dubbi di troppe certezze; Sorrentino, il mio presidente, pieno di grazia; Paolo Sorrentino: «Sono grande, non ambisco ai premi. Mi mancano i politici di una volta. Checco Zalone? Preferisco giocare più sottotono»; ‘La Grazia’: Sorrentino “Sono nostalgico di figure che interpretavano la politica come una vocazione”.

Sorrentino e la grande politica: "Meglio i dubbi di troppe certezze" - "Uomini che vivevano la politica come una vocazione e non come un’occasione, che mi sembra essere il sentimento prevalente oggi". quotidiano.net