Sono disabile e non posso far visita a mia madre sepolta al cimitero di Soragna | è inaccessibile per chi è nelle mie condizioni

Daniele, disabile sulla sedia a rotelle, non può visitare la tomba di sua madre al cimitero di Soragna, che risulta inaccessibile per le persone con disabilità. Questa situazione evidenzia le difficoltà di accesso negli spazi pubblici e le esigenze di adeguamento per garantire il rispetto di tutti i cittadini, indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche. Un tema importante per promuovere inclusione e rispetto delle esigenze di ogni individuo.

Si chiama Daniele, è un disabile sulla sedia a rotelle e ha la mamma nata e sepolta al cimitero di Soragna. Già, ma qual è il problema? "Semplice: non posso farle visita da solo perché il loculo è situato in un piano rialzato inaccessibile per chi è nelle mie condizioni. Ci sono i gradini e non. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

