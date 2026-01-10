Sondaggi chi vincerebbe oggi le elezioni | centrodestra avanti ma in calo

L’ultimo sondaggio di Tecnè per l’agenzia Dire, datato 10 gennaio 2026, offre un’analisi approfondita dell’attuale scenario politico italiano. I dati evidenziano una leggera diminuzione del consenso per il centrodestra, che comunque mantiene un vantaggio rispetto alle altre coalizioni. Questo quadro riflette le tendenze recenti e permette di comprendere meglio gli orientamenti degli elettori in vista delle prossime consultazioni.

L'ultimo sondaggio politico realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire, datato 10 gennaio 2026, delinea un quadro estremamente dettagliato dello stato di salute dei partiti italiani dopo la pausa delle festività. Nonostante un leggero calo complessivo della coalizione di governo, il centrodestra mantiene una posizione di netta dominanza nel panorama elettorale nazionale. I dati raccolti mostrano come le dinamiche interne ai due blocchi principali stiano subendo mutamenti significativi, con alcuni partiti che riescono a capitalizzare l'attenzione mediatica e altri che invece sembrano segnare il passo in attesa di nuove iniziative politiche.

