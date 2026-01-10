Solidarietà di Popolo 2025 2026 | quando l’impresa diventa comunità
Solidarietà di Popolo 2025/2026 promuove un modello di impresa che mette al centro la comunità e il valore del dono. Attraverso iniziative concrete, imprenditori e aziende si impegnano a sostenere cause sociali, rafforzando il senso di solidarietà e responsabilità. Un percorso che dimostra come il successo possa essere condiviso e che il vero progresso si costruisce con impegno e altruismo.
La felicità non sta nel ricevere, ma nel dare: imprenditori, aziende e cuore al servizio della solidarietà “Provare per credere”. La sera del 6 gennaio 2026 Giornata della Befana, si è conclusa l’edizione 20252026 dell’evento Solidarietà di Popolo che quest’anno aveva come motto: La felicità non sta nel ricevere, ma nel dare: imprenditori, aziende e cuore al servizio della solidarietà – “Provare per credere” Esistono imprenditori che non misurano il successo solo in numeri, ma anche in gesti, valori e responsabilità verso la comunità. È su questi principi che da anni si fonda il percorso dell’Associazione Officina delle Idee, che grazie al sostegno costante di uomini e aziende illuminate riesce a trasformare la solidarietà in aiuto concreto per chi è in difficoltà. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
