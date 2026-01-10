Soldati Usa in Venezuela con la super arma il racconto o la bufala vola sui social

Recentemente sui social si è diffusa la notizia di un intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela, con l’utilizzo di un’arma sconosciuta dalla Delta Force durante un’operazione a Caracas. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, ha sollevato molte discussioni senza conferme ufficiali. Questa notizia, tra racconto e possibile bufala, evidenzia come le informazioni non verificate possano diffondersi rapidamente online.

(Adnkronos) – Un’arma misteriosa usata dalla Delta Force nell’attacco a Caracas per catturare Nicolas Maduro, presidente del Venezuela. La storia somiglia ad un copione di un film d’azione ma riceve l’imprimatur di figure dell’amministrazione di Donald Trump e si fa largo sui media americani.   L’azione compiuta nella notte tra il 2 e il 3 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

