Soldati Usa in Venezuela con la super arma il racconto o la bufala vola sui social

Recentemente sui social si è diffusa la notizia di un intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela, con l’utilizzo di un’arma sconosciuta dalla Delta Force durante un’operazione a Caracas. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, ha sollevato molte discussioni senza conferme ufficiali. Questa notizia, tra racconto e possibile bufala, evidenzia come le informazioni non verificate possano diffondersi rapidamente online.

(Adnkronos) – Un'arma misteriosa usata dalla Delta Force nell'attacco a Caracas per catturare Nicolas Maduro, presidente del Venezuela. La storia somiglia ad un copione di un film d'azione ma riceve l'imprimatur di figure dell'amministrazione di Donald Trump e si fa largo sui media americani. L'azione compiuta nella notte tra il 2 e il 3 . "Soldati Usa in Venezuela con la super arma", il racconto (o la bufala) vola sui social - La ricostruzione romanzata di un anonimo soldato venezuelano viene ritenuta plausibile dalla portavoce della Casa Bianca ...

Guerra ai narcos, soldati Usa in Venezuela. Trump: “Forse parlerò con Maduro”. Raid in Messico? “Per me è ok” - Washington, 17 novembre 2025 – La guerra Usa contro i narcos si allarga: mentre la Casa Bianca starebbe valutando l’eventualità di attaccare il Venezuela via terra, Trump non esclude un intervento ... quotidiano.net

Attacco Usa in Venezuela, le reazioni internazionali dall'Italia alla Russia e l'Ue - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attacco Usa in Venezuela, le reazioni internazionali dall'Italia alla Russia e l'Ue ... tg24.sky.it

Mentre il mondo pensa ai barili di petrolio venezuelano o al colonialismo yankee, lo Stato terrorista di Israele continua ad assassinare bambini su bambini. Ma i morti palestinesi (così come i civili venezuelani assassinati dai soldati USA) non meritano neppure - facebook.com facebook

L’esercito venezuelano ha detto che 23 soldati sono stati uccisi nell’attacco statunitense x.com

