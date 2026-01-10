Sofia Goggia si è classificata al 17º posto nella discesa libera di Zauchensee, una gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Questa prestazione segna un risultato al di sotto delle sue aspettative e rappresenta la prima volta in quasi nove anni che la campionessa italiana non entra tra le prime 15 posizioni in una discesa.

Sofia Goggia non è andata oltre una poco brillante 17ma posizione nella discesa libera di Zauchensee, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sull’esigente pista austriaca. Stiamo parlando di uno dei tracciati più complicati del Circo Bianco femminile, caratterizzato da curvoni veloci e tratti tecnici di non semplice lettura, tra l’altro oggi si è partiti dal basso, con una visibilità non ideale e dopo un’intensa nevicata. Bastava uscire di poco dalle tracce di riferimento che si veniva fortemente penalizzati, come dimostra il mezzo secondo lasciato per strada dalla nostra portacolori nell’ultimo settore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Goggia fuori dalle 15 in discesa: non succedeva da quasi 9 anni!

