Sofia Goggia fatica a Zauchensee | Dovevi sciare da miciona preferivamo un recupero E cita Cocciante

Da oasport.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sofia Goggia ha incontrato difficoltà nella discesa di Zauchensee, una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino, che si è svolta in condizioni di pista ridotta a causa del maltempo. La sciatrice italiana ha commentato la gara dicendo: “Dovevi sciare da miciona, preferivamo un recupero”, evidenziando le sfide affrontate in questa prova.

Sofia Goggia non è riuscita a esprimersi al meglio nella discesa libera di Zauchensee, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sull’accorciata pista austriaca a causa del maltempo. La nostra portacolori ha perso troppo nell’ultimo settore ed è rimasta ben lontana dalla vincitrice Lindsey Vonn e dal podio, chiudendo con un poco soddisfacente 17mo posto a 97 centesimi dall’eterna statunitense. La fuoriclasse bergamasca ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “ Tutto come previsto, come nella canzone di Cocciante. La neve era molto morbida, dovevi sciare da miciona. 🔗 Leggi su Oasport.it

sofia goggia fatica a zauchensee dovevi sciare da miciona preferivamo un recupero e cita cocciante

© Oasport.it - Sofia Goggia fatica a Zauchensee: “Dovevi sciare da miciona, preferivamo un recupero”. E cita Cocciante

Leggi anche: Prima prova interlocutoria a Zauchensee: Sofia Goggia fuori dalle 30, Vonn 50ma!

Leggi anche: Sofia Goggia e la complessa pista di Altenmarkt-Zauchensee: una vittoria in mezzo a tante delusioni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cancellata la seconda prova di discesa femminile a Zauchensee, sabato 10 gennaio in gara su un tracciato accorciato; Voci azzurre dalla bufera di Zauchensee, ecco Goggia alla vigilia della discesa: 'Sarà una gara particolare'; Sofia Goggia: “Sarà una gara corta, ma assegna comunque 100 punti. La priorità è la salute delle atlete”; Sofia Goggia a Zauchensee ritrova le gare veloci, Alex Vinatzer & C provano a spezzare il digiuno a Campiglio.

sofia goggia fatica zauchenseeSofia Goggia fatica a Zauchensee: “Dovevi sciare da miciona, preferivamo un recupero”. E cita Cocciante - Sofia Goggia non è riuscita a esprimersi al meglio nella discesa libera di Zauchensee, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena ... oasport.it

sofia goggia fatica zauchenseeSci, delusione Goggia: 17esima nella discesa libera di Zauchensee. Quarta Laura Pirovano - Non è stata la giornata giusta: Sofia Goggia si piazza soltanto al 17° posto nella discesa libera di Zauchensee, in Austria, vinta da una straordinaria Lindesy Vonn con il tempo di 1'06"24. ilgiornale.it

sofia goggia fatica zauchenseeGoggia: "Condizioni al limite. Quando la velocità è bassa faccio fatica. Spero che..." - L’impossibilità di assicurare in pista l’incolumità delle atlete ha convinto gli organizzatori della discesa a cancellare la seconda prova della discesa di Zauchensee ... tuttosport.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.