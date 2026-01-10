Sofia Goggia fatica a Zauchensee | Dovevi sciare da miciona preferivamo un recupero E cita Cocciante

Sofia Goggia ha incontrato difficoltà nella discesa di Zauchensee, una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino, che si è svolta in condizioni di pista ridotta a causa del maltempo. La sciatrice italiana ha commentato la gara dicendo: “Dovevi sciare da miciona, preferivamo un recupero”, evidenziando le sfide affrontate in questa prova.

Sofia Goggia non è riuscita a esprimersi al meglio nella discesa libera di Zauchensee, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sull'accorciata pista austriaca a causa del maltempo. La nostra portacolori ha perso troppo nell'ultimo settore ed è rimasta ben lontana dalla vincitrice Lindsey Vonn e dal podio, chiudendo con un poco soddisfacente 17mo posto a 97 centesimi dall'eterna statunitense. La fuoriclasse bergamasca ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: " Tutto come previsto, come nella canzone di Cocciante. La neve era molto morbida, dovevi sciare da miciona.

Sci, delusione Goggia: 17esima nella discesa libera di Zauchensee. Quarta Laura Pirovano - Non è stata la giornata giusta: Sofia Goggia si piazza soltanto al 17° posto nella discesa libera di Zauchensee, in Austria, vinta da una straordinaria Lindesy Vonn con il tempo di 1'06"24. ilgiornale.it

Goggia: "Condizioni al limite. Quando la velocità è bassa faccio fatica. Spero che..." - L’impossibilità di assicurare in pista l’incolumità delle atlete ha convinto gli organizzatori della discesa a cancellare la seconda prova della discesa di Zauchensee ... tuttosport.com

Sci, la diretta della discesa di Zauchensee. Sofia Goggia cerca la seconda vittoria, Vonn in testa x.com

Sofia Goggia ha chiuso in trentanovesima posizione a 2”42 dalla Weidle-Winkelmann e controllando la prova in vista della gara. #goggia #delago #sci #ski #coppadelmondo skiing - facebook.com facebook

