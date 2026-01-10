Snowboard solo cinque azzurri qualificati alle fasi finali del PGS di Scuol Eliminato Aaron March!

La quarta tappa della Coppa del Mondo PGS 2025-2026 è iniziata con le qualificazioni a Scuol, segnando l’eliminazione di Aaron March e la qualificazione di soli cinque azzurri alle fasi finali. La giornata ha visto affrontarsi gli atleti nelle prove di qualificazione, con attenzione rivolta a una competizione che si preannuncia impegnativa e ricca di scontri tecnici.

Si è aperta con le qualificazioni la giornata dedicata alla quarta tappa della Coppa del Mondo PGS 2025-2026. Sulle nevi svizzere di Scuol, gli atleti sono scesi in pista per strappare il pass per le fasi finali, in programma dalle ore 13.00. Non è stata una mattinata brillante per l'Italia, che ha visto solo cinque azzurri qualificati per il turno successivo. Nello specifico, in campo femminile, la più veloce al termine delle due run è stata la promessa giapponese Tsubaki Miki che ha chiuso con il tempo di 1'30?37. La prima azzurra a qualificarsi è stata Elisa Caffont che ha terminato la prova al quarto posto, con un ritardo dalla nipponica di 1.

