Snowboard | nella giornata trionfale dell' Italia Maurizio Bormolini si ferma alle qualificazioni
Nella giornata di Scuol, in Svizzera, Maurizio Bormolini ha partecipato alle qualificazioni del gigante parallelo di Coppa del mondo di snowboard. Dopo aver vinto questa prova nel 2025, il campione livignasco si è fermato prima della fase finale. La competizione prosegue con altri atleti, mentre Bormolini cerca di recuperare nelle prossime occasioni.
Giornata negativa per Maurizio Bormolini nella Coppa del mondo di snowboard: il campione livignasco, infatti, dopo essersi aggiudicato questa prova nel 2025, oggi a Scuol, in Svizzera, nel gigante parallelo, si è fermato nelle qualificazioni.Trionfo azzurroLa gara ha visto, invece, al maschile. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche: Snowboard: nella giornata trionfale dell'Italia Maurizio Bormolini si ferma alle qualificazioni
Leggi anche: Coppa del mondo di snowboard: doppio podio per Maurizio Bormolini
Snowboard: nella giornata trionfale dell'Italia Maurizio Bormolini si ferma alle qualificazioni.
Coppa del Mondo Snowboard, Elisa Caffont vince il parallelo di Davos - La prima vittoria in carriera nel parallelo di snowboard per Elisa Caffont arriva in modo indimenticabile: nella tappa di Coppa del mondo di Davos, è il fotofinish a sancire il trionfo della ... sport.sky.it
Le parole dei protagonisti della giornata a tinte azzurre dello snowboard! #wearefisi - facebook.com facebook
Giacomel, Fischnaller, Hofer: giornata da sogno tra biathlon, snowboard e slittino per l’Italia x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.