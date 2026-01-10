Snowboard Jake Canter e Laurie Blouin vincono ad Aspen nella prima tappa dello slopestyle

Si sono recentemente concluse le fasi finali della prima tappa di Coppa del Mondo snowboard slopestyle 2025-2026 ad Aspen. In questa gara, Jake Canter e Laurie Blouin si sono aggiudicati le vittorie, aprendo così la nuova stagione internazionale di questa disciplina.

Si sono da poco concluse le fasi finali della prima tappa di Coppa del Mondo snowboard slopestyle 2025-2026. Ad Aspen, negli Stati Uniti d’America, si sono oggi assegnati i primi punti della classifica generale maschile e femminile, dopo le qualificazioni andate in scena nella giornata di giovedì. Andiamo a scoprire i vincitori del primo appuntamento stagionale. In campo maschile, il migliore è stato il padrone di casa Jake Canter che ha anticipato tutti gli avversari con una seconda run da ben 85.16 punti. Si deve accontentare della seconda posizione il cinese Yiming Su che termina la prova con lo score di 84. 🔗 Leggi su Oasport.it

