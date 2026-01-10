Snowboard il Giappone detta legge nelle finali di halfpipe ad Aspen

Ad Aspen si è disputata la quarta tappa della Coppa del Mondo di snowboard park&pipe 2025-2026, con le finali di halfpipe. In questa occasione, il Giappone ha confermato la propria supremazia, dominando le competizioni e dimostrando ancora una volta la propria solidità nel settore. Un evento importante per gli appassionati di snowboard, che ha offerto spettacolo e competizione di alto livello.

Ad Aspen è andata in scena la quarta gara di halfpipe valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard park&pipe. Sulle nevi del Colorado è stato il Giappone a dominare la scena, dettando legge in entrambe le finali odierne e confermandosi una superpotenza della specialità in attesa dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Settimo successo della carriera nel circuito maggiore per Mitsuki Ono (che non saliva però sul gradino più alto del podio da quasi due anni), che ha fatto la differenza con una prima run strepitosa in cui ha realizzato il miglior punteggio assoluto con 91 punti davanti alla padrona di casa statunitense Madeline Schaffrick (82.

