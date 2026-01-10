Smottamento in via Carso a Como | strada chiusa

A Como, via Carso è temporaneamente chiusa tra Largo Silo e l’area dello smottamento per consentire verifiche di sicurezza. Non si registrano feriti, ma il traffico è interrotto fino a completamento delle ispezioni. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di seguire eventuali aggiornamenti delle autorità locali.

per verifiche poco prima di Largo Silo Nessun ferito, ma traffico interrotto per i controlli di sicurezza.Nella mattina di oggi, 10 gennaio 2026, si è verificato uno smottamento in via Carso, a Como, poco prima di Largo Silo. Una parte del terreno ha ceduto riversando detriti a ridosso della. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Smottamento su via Fra Generoso: chiusa strada Leggi anche: Como, cede l'asfalto in via Navedano: strada chiusa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Como, smottamento in via Carso. Strada chiusa nei due sensi - Una grande quantità di materiale si è staccato dalla riva e incombe sulla strada, per il momento trattenuto da un grosso albero ... laprovinciadicomo.it

Smottamento in via Carso a Como: strada chiusa - Paura nella mattinata di oggi a Como: i detriti hanno lambito la carreggiata. quicomo.it

Como, smottamento in via Carso. Strada chiusa - Intervento in corso a Como in via Carso poco prima di largo Silo per uno smottamento. comozero.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.