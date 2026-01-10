SmackDown 09.012026 Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene

Benvenuti all’analisi di SmackDown del 9 gennaio 2026, trasmesso dalla Uber Arena di Berlino. Questa puntata si distingue per appuntamenti di rilievo, tra cui il main event tra Cody Rhodes e Drew McIntyre in un Three Stages of Hell Match, e l’Open Challenge di Carmelo Hayes per il titolo United States. Un evento che ha offerto momenti significativi per gli appassionati di wrestling, con incontri di grande impatto e tensione.

Benvenuti all’analisi dello SmackDown andato in scena dalla Uber Arena di Berlino, Germania. Una puntata storica che vede il main event più atteso dell’anno: Cody Rhodes difende il titolo WWE contro Drew McIntyre in un brutale Three Stages of Hell Match, mentre Carmelo Hayes mette in palio il titolo United States in un Open Challenge. Lo show si apre con l’arrivo di Randy Orton, accolto dal pubblico tedesco che canta il suo tema. Orton dà il benvenuto a Berlino ma viene subito interrotto da Trick Williams, che si presenta dicendo che una nuova stella è arrivata. Williams afferma che non siamo nel 2006 ma nel 2026, e questo è l’anno di Trick Williams. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - SmackDown 09.01.2026 Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene Leggi anche: Traffico Lazio del 09-01-2026 ore 09:30 Leggi anche: Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 09:30

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.