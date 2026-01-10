Slovakia to sign nuclear energy cooperation agreement with US PM Fico says

Il Primo Ministro slovacco, Robert Fico, ha annunciato che la Slovacchia firmerà la prossima settimana un accordo di collaborazione nel settore nucleare con gli Stati Uniti. L'intesa mira a rafforzare la cooperazione tra i due paesi nel campo dell’energia nucleare, evidenziando l’impegno della Slovacchia per lo sviluppo di fonti energetiche sicure e sostenibili. L’accordo rappresenta un passo importante nel contesto delle politiche energetiche europee e internazionali.

Jan 10 (Reuters) - Slovakia will sign an agreement on nuclear power cooperation with the United States next week, Slovak Prime Minister Robert Fico said on Saturday, as the country moves toward a deal to build a new nuclear power plant.

Slovakia’s new nuclear rollout - The Slovak Republic has made significant progress in reaching its climate and energy goals owing to its low- finance.yahoo.com

Slovakia, Westinghouse to build nuclear power plant - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it

