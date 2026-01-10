Slittino | Jonas Mueller batte Loch a Winterberg Sesto Fischnaller
Nel secondo appuntamento stagionale di Winterberg, la Coppa del Mondo di slittino vede il successo dell’austriaco Jonas Mueller nel singolo maschile, che supera Loch. Tra gli italiani, Sesto Fischnaller si distingue, confermando la propria presenza in una gara caratterizzata da una competizione serrata. La competizione si è svolta in un contesto di elevata qualità tecnica, offrendo una prova di livello internazionale senza particolari sorprese o eccessivi clamori.
Secondo appuntamento stagionale in quel di Winterberg per la Coppa del Mondo di slittino. Questa volta però il catino tedesco nel singolo al maschile non vede gioire il pubblico di casa: a far festa c’è l’austriaco Jonas Mueller che trova il secondo successo dopo quello di Park City. Il 28enne è riuscito a trovare il miglior tempo nella prima run, gestendosi al meglio nella seconda, chiudendo con il crono finale di 1:42.899. Successo numero otto della carriera in singolo. Alle sue spalle il leader di Coppa: Felix Loch non trova il bis nella località amica e si arrende di 105 millesimi. Adesso solamente una lunghezza a separare in classifica i primi due di oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it
