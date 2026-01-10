Situazione alla deriva I sindacati | Da anni segnaliamo i problemi

Da anni si segnalano problemi di sicurezza nel settore dei trasporti, come aggressioni al personale e accessi non autorizzati. Nonostante le richieste di implementare strumenti come le body cam e i tornelli, molte soluzioni sono ancora inattuate. La situazione rimane critica, evidenziando la necessità di interventi concreti per garantire un ambiente di lavoro più sicuro e tutelato.

Che fine ha fatto la body cam per riprendere le aggressioni al personale dei treni? E i tornelli per evitare l'ingresso dei non autorizzati in aree riservate ai dipendenti? Sono alcune delle proposte, che ormai si sentono ripetere da anni, ma che restano inattuate. La sicurezza nelle stazioni è un tema che, secondo i sindacati, viene affrontato soltanto dopo le tragedie come quella di Bologna. In realtà, le segnalazioni, che arrivano dalle maestranze, sono quasi all'ordine del giorno. Da anni si chiedono interventi e, proprio a questo proposito, vengono fissati tavoli di confronto nelle varie prefetture.

