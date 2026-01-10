Siti culturali da Baia a Capodimonte arrivano i fondi anti-sisma | Operazione sicurezza
Il Ministero per i beni e le attività culturali ha avviato un investimento significativo per migliorare la sicurezza sismica dei siti culturali in Italia. Con 17 interventi su 21 in Campania, questa operazione mira a proteggere i luoghi della cultura e il patrimonio artistico e archeologico, assicurando la loro conservazione nel rispetto delle normative di sicurezza. Un passo importante per la tutela e la valorizzazione del patrimonio nazionale.
Un investimento senza precedenti per la sicurezza sismica dei luoghi della cultura: 17 interventi su 21 sono in Campania, finanziati dal Ministero per salvare i tesori artistici e archeologici dai. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Siti culturali, da Baia a Capodimonte arrivano i fondi anti-sisma: «Operazione sicurezza».
Siti culturali, da Baia a Capodimonte arrivano i fondi anti-sisma: «Operazione sicurezza» - Un investimento senza precedenti per la sicurezza sismica dei luoghi della cultura: 17 interventi su 21 sono in Campania, finanziati dal Ministero per salvare i tesori artistici e archeologici ... ilmattino.it
