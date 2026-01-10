Il 10 gennaio, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) hanno effettuato attacchi su larga scala contro diversi obiettivi dell’ISIS in Siria. L’intervento, avvenuto intorno alle 12:30 ora di New York (18:30 in Italia), rappresenta un’azione militare diretta volta a contrastare le attività del gruppo terroristico nella regione.

Oggi 10 gennaio, intorno alle 12:30 ora di New York (le 18:30 in Italia), le forze del Comando Centrale degli Usa (CENTCOM) hanno condotto “ attacchi su larga scala contro diversi obiettivi dell’ISIS in tutta la Siria “. Lo comunica sui social lo stesso Centcom, affermando che gli attacchi fanno parte dell’operazione ‘Hawkeye Strike’, lanciata e annunciata il 19 dicembre 2025 su ordine del presidente americano Donald Trump in risposta diretta all’ attacco dell’Isis contro le forze statunitensi e siriane a Palmira del 13 dicembre in cui hanno perso la vita due soldati americani e un interprete civile statunitense. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Siria, Usa conducono “attacchi su larga scala” contro obiettivi Isis

Leggi anche: Siria, attacco Usa su obiettivi Isis: colpiti 70 obiettivi, le immagini dell'esercito

Leggi anche: Raid Usa contro l’Isis in Siria: colpiti decine di obiettivi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Siria, raid congiunto di Gb e Francia contro Isis vicino Palmira; Resistenza contro imperialismo e colonialismo: corrispondenze da Gaza, Rojava e Chiapas.

Siria, Usa conducono “attacchi su larga scala” contro obiettivi Isis - Oggi 10 gennaio, intorno alle 12:30 ora di New York (le 18:30 in Italia), le forze del Comando Centrale degli Usa (CENTCOM) hanno condotto "attacchi su larga ... lapresse.it