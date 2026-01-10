Siria Usa conducono attacchi su larga scala contro obiettivi Isis
Il 10 gennaio, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) hanno effettuato attacchi su larga scala contro diversi obiettivi dell’ISIS in Siria. L’intervento, avvenuto intorno alle 12:30 ora di New York (18:30 in Italia), rappresenta un’azione militare diretta volta a contrastare le attività del gruppo terroristico nella regione.
Oggi 10 gennaio, intorno alle 12:30 ora di New York (le 18:30 in Italia), le forze del Comando Centrale degli Usa (CENTCOM) hanno condotto “ attacchi su larga scala contro diversi obiettivi dell’ISIS in tutta la Siria “. Lo comunica sui social lo stesso Centcom, affermando che gli attacchi fanno parte dell’operazione ‘Hawkeye Strike’, lanciata e annunciata il 19 dicembre 2025 su ordine del presidente americano Donald Trump in risposta diretta all’ attacco dell’Isis contro le forze statunitensi e siriane a Palmira del 13 dicembre in cui hanno perso la vita due soldati americani e un interprete civile statunitense. 🔗 Leggi su Lapresse.it
