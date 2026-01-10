Siria migliaia di civili in fuga da Aleppo

Milioni di civili si stanno spostando da Aleppo, in Siria, a causa degli intensi scontri tra le forze di sicurezza siriane e i gruppi curdi. La situazione ha provocato numerose vittime e feriti, creando una crisi umanitaria di vasta portata. Questo movimento di popolazioni evidenzia la gravità del conflitto e la difficile condizione dei civili coinvolti.

Migliaia di civili stanno fuggendo da Aleppo, in Siria dopo gli scontri tra le forze di sicurezza siriane e i combattenti curdi che hanno causato decine di morti e feriti. Venerdì il Ministero della Difesa siriano ha annunciato un cessate il fuoco nella zona. Gli scontri sono scoppiati martedì nei quartieri settentrionali di Aleppo a maggioranza curda di Sheikh Maqsoud, Achrafieh e Bani Zaid, pochi giorni dopo che il governo e le Forze Democratiche Siriane, la principale forza guidata dai curdi nel Paese, non sono riusciti a trovare un accordo su come integrare la forza nell’esercito nazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

