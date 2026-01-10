Siria media | elicotteri Usa colpiscono ex avamposti Isis

Nelle vicinanze di Deir ez-Zor, in Siria, gli elicotteri statunitensi hanno condotto operazioni militari colpendo obiettivi nell’area desertica di Ayta e Shiha. L’intervento fa parte delle attività di monitoraggio e sicurezza nella regione, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sui soggetti coinvolti.

(Adnkronos) – Elicotteri statunitensi hanno colpito obiettivi nell'area desertica a ovest di Deir ez-Zor, nelle zone di Ayta e Shiha. Lo rendono noto media siriani citati da Ynet. Il canale SyriaTv riferisce che a essere presi di mira sarebbero stati ex avamposti dello Stato islamico (Isis).

