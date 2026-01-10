Siria | elicotteri Usa colpiscono ex avamposti Isis

Gli elicotteri statunitensi hanno condotto operazioni militari nell'area di Deir ez-Zor, colpendo ex avamposti dell'ISIS nelle località di Ayta e Shiha. L'intervento si inserisce in un contesto di attività di sicurezza volta a contrastare la presenza residuale del gruppo jihadista nella regione.

Elicotteri statunitensi hanno colpito obiettivi nell'area desertica a ovest di Deir ez-Zor, nelle zone di Ayta e Shiha. Lo rendono noto media siriani citati da Ynet. Il canale SyriaTv riferisce che a essere presi di mira sarebbero stati ex avamposti dello Stato islamico (Isis).

