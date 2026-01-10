Nelle immagini si osserva del fumo nero salire da Aleppo, in Siria, dopo una serie di esplosioni. Nonostante l’annuncio di un cessate il fuoco da parte del Ministero della Difesa siriano, le tensioni nella città sembrano proseguire. Questo episodio evidenzia le difficoltà nel mantenere la stabilità in una delle aree più colpite del paese.

Ancora esplosioni ad Aleppo, in Siria, il giorno dopo che il Ministero della Difesa siriano aveva annunciato un cessate il fuoco nella zona. Si vede del fumo nero salire dal quartiere Sheikh Maqsoud. Questo dopo tre giorni di scontri tra le forze governative e i combattenti curdi nella città, che hanno causato lo sfollamento di oltre 140.000 persone. Il comunicato del Ministero della Difesa afferma che il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 3 del mattino nei tre quartieri della città di Sheikh Maqsoud, Achrafieh e Bani Zaid e dà ai gruppi armati sei ore di tempo per lasciare la zona. Non c’è stata alcuna risposta pubblica da parte delle Forze Democratiche Siriane guidate dai curdi all’annuncio del cessate il fuoco, mentre un consiglio curdo locale ha respinto le richieste di evacuazione dei combattenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Siria, ancora esplosioni ad Aleppo: si vede fumo nero salire dalla città

Leggi anche: Siria, cessate il fuoco ad Aleppo

Leggi anche: Scontri tra curdi e forze governative ad Aleppo, in Siria

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ad Aleppo hanno ripreso a tuonare i cannoni; Spari e fumo su Aleppo; Siria, scontri armati attorno ai quartieri a maggioranza curda ad Aleppo; Crans-Montana, esplosione in stazione sciistica: morti e feriti.

Siria, ancora esplosioni ad Aleppo: si vede fumo nero salire dalla città - (LaPresse) Ancora esplosioni ad Aleppo, in Siria, il giorno dopo che il Ministero della Difesa siriano aveva annunciato un cessate il fuoco ... stream24.ilsole24ore.com