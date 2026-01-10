Siria 155mila sfollati dopo il rastrellamento dell’esercito nel quartiere curdo di Aleppo La replica | Non ci hanno cacciati

Dopo gli scontri tra le forze governative e le milizie curde ad Aleppo, si registra una nuova crisi umanitaria. L’esercito siriano ha effettuato un rastrellamento nel quartiere curdo, causando circa 155.000 sfollati. La comunità internazionale segue con attenzione questa situazione, mentre le autorità locali affermano che non sono stati cacciati, ma che la situazione resta complessa e delicata.

Dopo gli scontri tra le forze governative e le milizie curde e il successivo cessate il fuoco, ad Aleppo è nuova crisi umanitaria. Il governatore Azzam al-Gharib ha dichiarato che le violenze delle ultime ore hanno causato lo sfollamento di circa 155mila persone dai quartieri di Sheikh Maqsud e Ashrafiyeh, dirigendosi verso altre zone della città del nord-est siriano e nelle campagne circostanti. L’esercito ha comunicato di aver sospeso “tutte le operazioni militari nel quartiere Sheikh Maqsud di Aleppo, a partire dalle 15”, aggiungendo che le forze curde sarebbero state “trasferite” nella città di Tabaqa, controllata dai curdi, sempre nel nord-est. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

