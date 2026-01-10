Siracusa | Ternullo Fi ' totale solidarietà a sindaco Carlentini'

Il gesto di solidarietà espresso da Ternullo (Fi) nei confronti del sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio, evidenzia l'importanza di sostenere le istituzioni locali di fronte a atti intimidatori. La vicenda sottolinea la necessità di mantenere un impegno condiviso per la legalità e la sicurezza nelle comunità italiane, rafforzando il senso di unità e rispetto tra amministratori e cittadini.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Esprimo la mia più sincera e totale solidarietà al sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio, colpito da un gravissimo e vile atto intimidatorio. Un gesto inaccettabile che va condannato senza esitazioni". Lo afferma la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo. "Giuseppe Stefio —aggiunge- oltre a essere un sindaco, è una persona a cui sono legata da stima e amicizia, sempre aperta al dialogo, al confronto e all'ascolto del territorio. Attaccare un amministratore con minacce di morte significa colpire non solo una persona, ma l'intera comunità che rappresenta". "Non sono questi i metodi per esprimere dissenso o critica politica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

