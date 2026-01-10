Sinner sconfitto da Alcaraz il match-esibizione a Seul va allo spagnolo | ricomincia la sfida infinita

Il 2026 di Jannik Sinner si apre con una sconfitta nel match esibizione contro Carlos Alcaraz a Seul. In questa partita, si è confermato il confronto tra due dei più promettenti tennisti del circuito, in un evento che ha attirato l'attenzione degli appassionati. La sfida rappresenta l'inizio di un nuovo anno, segnato da continui confronti tra i protagonisti del tennis internazionale.

Seul, 10 gennaio 2026 – E’ iniziato con una sconfitta (indolore) il 2026 di Jannik Sinner. Oggi, sabato 10 gennaio, il tennista azzurro ha affrontato Carlos Alcaraz nel primo match dell’anno in una ricchissima esibizione andata in scena a Seul, in Corea del Sud, ‘The Hyundai Card Super Match’. Lo spagnolo si è imposto in due set con il punteggio di 7-5, 7-6 (8-6). Il numero 1 e il numero 2 del ranking Atp hanno quindi ricominciato da dove avevano finito, visto che si erano affrontati anche nell’ultima partita ufficiale del 2025, la finale delle Atp Finals a Torino vinta proprio da Sinner. (Fonte Adnkronos) Foto Fitp Tennis – Facebook ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

