Sinner fa giocare un bambino al posto suo ma l'esito è inaspettato | Alcaraz resta mani nei capelli

Durante un'esibizione tra Sinner e Alcaraz, il giovane coreano ha sorpreso tutti con una prestazione inaspettata. Nonostante l'emozione iniziale, ha trovato sicurezza e ha concluso con successo uno scambio difficile contro lo spagnolo. Un episodio che dimostra come anche i più giovani possano sorprendere nel mondo del tennis, offrendo momenti di grande valore tecnico e sportivo.

"Speriamo di giocare un buon tennis e cercheremo di far divertire il pubblico". Così Jannik Sinner alla vigilia dell'esibizione contro Carlos Alcaraz, in programma domani alle 8 a Seul. Seduti vicini in conferenza stampa, i numeri 1 e 2 del mondo non hanno e - facebook.com facebook

Doppio Sincaraz Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ne hanno discusso in conferenza stampa a Seoul Carlos: “Almeno una volta dovremmo farlo. Io con il dritto e lui con il rovescio” Jannik: “Sono d'accordo. Non ne abbiamo mai parlato ma sarebbe divertent x.com

