Sinner fa giocare un bambino al posto suo ma l'esito è inaspettato | Alcaraz resta mani nei capelli
Durante un'esibizione tra Sinner e Alcaraz, il giovane coreano ha sorpreso tutti con una prestazione inaspettata. Nonostante l'emozione iniziale, ha trovato sicurezza e ha concluso con successo uno scambio difficile contro lo spagnolo. Un episodio che dimostra come anche i più giovani possano sorprendere nel mondo del tennis, offrendo momenti di grande valore tecnico e sportivo.
Il giovanissimo coreano si prende la scena durante la partita esibizione con lo spagnolo. Un po' gli tremano le mani poi si scioglie e chiude lo scambio con Carlos in maniera incredibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Gli auguri di Sinner ai Giochi; Sinner per il 2026.
