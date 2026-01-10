Sinner fa giocare un bambino al posto suo Alcaraz rimane di sasso | Avete visto che ha fatto?!?

Durante una partita di tennis, Sinner ha lasciato che un bambino giocasse al suo posto, sorprendendo Alcaraz, che rimane di stucco. L’episodio ha attirato l’attenzione, evidenziando un momento insolito tra i due atleti. Carlos Alcaraz, pronto a scendere in campo, ha assistito alla scena senza aspettarsi quella sorpresa. Un episodio che resterà nella memoria di chi ha seguito il match, mostrando un lato più spontaneo e umano del torneo.

Carlos Alcaraz è al turno di battuta. Alza lo sguardo e dall’altra parte del campo non c’è Jannik Sinner. Al suo posto entra un ragazzino. È proprio l’azzurro a cedergli la racchetta, sorridendo: «Vai, tocca a te». Il giovanissimo tennista coreano, visibilmente emozionato, accetta il passaggio di consegne. Il pubblico applaude, divertito e partecipe. Il murciano sta al gioco: anche questo fa parte dello spirito dell’esibizione di Seoul, uno spettacolo che vale milioni ma che, per un attimo, mette al centro l’emozione pura. Il match, alla fine, sarà appannaggio di Carlos Alcaraz, che si impone 7-5, 7-6 in meno di due ore, tra colpi di altissimo livello e lunghi scambi da fondo campo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner fa giocare un bambino al posto suo, Alcaraz rimane di sasso: “Avete visto che ha fatto?!?” Leggi anche: Sinner fa giocare un bambino al posto suo: ciò che accade sconvolge Alcaraz e pubblico (VIDEO) Leggi anche: Sinner fa giocare un bambino al posto suo ma l’esito è inaspettato: Alcaraz resta mani nei capelli Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sinner, mini 'mistero' a Seul: entra in campo in ritardo. Poi fa giocare un bambino con Alcaraz; Gli auguri di Sinner ai Giochi; Sinner per il 2026; Tutti lo aspettavano, Sinner-Alcaraz in doppio? La risposta fa sognare i tifosi. Sinner incredibile a Seul: fa giocare un bambino al suo posto e lui fa punto ad Alcaraz! - Divertente siparietto durante il match d'esibizione tra i due rivali: l'azzurro esce dal campo, il suo 'sostituto' sorprende tutti e gli regala un punto ... msn.com

Sinner, mini 'mistero' a Seul: entra in campo in ritardo. Poi fa giocare un bambino con Alcaraz - Durante il quinto game, l'azzurro ha ceduto la sua racchetta a un bambino seduto a bordocampo, che ha potuto così rispondere al ... adnkronos.com

Sinner fa giocare un bambino al posto suo ma l’esito è inaspettato: Alcaraz resta mani nei capelli - Un po’ gli tremano le mani poi si scioglie e chiude lo scambio con Carlos in maniera incredibile. fanpage.it

#Sinner incredibile a Seul: fa giocare un bambino al suo posto e lui fa punto ad #Alcaraz! x.com

"Speriamo di giocare un buon tennis e cercheremo di far divertire il pubblico". Così Jannik Sinner alla vigilia dell'esibizione contro Carlos Alcaraz, in programma domani alle 8 a Seul. Seduti vicini in conferenza stampa, i numeri 1 e 2 del mondo non hanno e - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.