sinner e alcaraz giocano una partita finta per due milioni di euro ciascuno la versione tennistica di paul versus joshua

Sinner e Alcaraz simulano un match con una posta di due milioni di euro ciascuno, in una sfida che richiama il confronto tra Paul e Joshua. Questa scena sottolinea come il montepremi nei grandi tornei possa influenzare il valore e l’interesse per gli Slam, dove il vincitore dell’Australian Open 2026 riceverà 2,4 milioni di euro. Una riflessione sulla crescita economica nel mondo del tennis e sulle nuove dinamiche di competizione.

Tra poco non converrà più giocare gli Slam. Basti pensare che chi vincerà gli Australian Open 2026, porterà a casa 2,4 milioni di euro. Stamattina a Seul – è in corso – Sinner e Alcaraz stanno guadagnando due milioni di euro ciascuno uno giocando un match palesemente amichevole, una sorta di esibizione per intrattenere il pubblico. Giocata a ritmi molto più bassi, provando colpi d’allenamento, addirittura con scarsa preparazione dei colpi stessi. Come se stessero giocando con la mano sinistra. La versione tennistica del match di pugilato che tanto ha fatto discutere tra Jake Paul e Anthony Joshua. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

