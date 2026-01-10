Sinner e Alcaraz che show a Seoul Lo spagnolo vince in due set

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno regalato uno spettacolo di qualità a Seoul, con l'esito favorevole allo spagnolo in due set. I due tennisti hanno dimostrato grande abilità e rispetto reciproco, coinvolgendo il pubblico in un match equilibrato. La loro performance ha lasciato un'impressione positiva, confermando il talento di entrambi e il clima amichevole che li ha accompagnati durante l'incontro.

Si sono divertiti e hanno fatto divertire il pubblico di Seoul, ma il clima tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz era molto rilassato. Un’esibizione da onorare, ma non c’era la concentrazione delle partite che contano. Non è un alibi per Sinner, ancora alla ricerca della migliore condizione in vista di Melbourne. Comunque sorridenti entrambi e pure con qualche momento di grande tennis a vantaggio della genere. Si è viaggiato sul filo dell’equilibrio per tutto il primo set con qualche colpo più spettacolare di Carlos. Soprattutto nel settimo gioco del primo set: Carlos delizia gli spettatori con un serve and volley completato da un tweener. 🔗 Leggi su Panorama.it

