Durante la partita tra Sinner e Alcaraz a Seul, durata un’ora e 48 minuti, entrambi i tennisti hanno guadagnato circa due milioni di euro. Analizzando il tempo trascorso in campo, si ottiene un guadagno al minuto che evidenzia l’efficienza economica di un evento sportivo di alto livello. Questa valutazione permette di comprendere meglio il valore economico del tennis professionistico in relazione alla durata delle competizioni.

Un’ora e 48 minuti di tennis, un cachet da circa due milioni di euro a testa e un incasso che, rapportato al tempo trascorso in campo, porta a una cifra che colpisce anche fuori dal contesto sportivo. L’esibizione disputata a Seul da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si traduce infatti in un guadagno stimato di oltre 18.500 euro al minuto per ciascun giocatore. L’incontro, giocato davanti a circa 15.000 spettatori all’Incheon Arena, non aveva valore per il ranking né per le statistiche ufficiali. Proprio per questo rappresenta un esempio chiaro di come il tennis di vertice generi valore anche al di fuori dei tornei tradizionali, grazie alla forza commerciale dei suoi protagonisti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sinner e Alcaraz a Seul, quanto hanno guadagnato al minuto durante la partita

Leggi anche: Quanto guadagneranno Sinner e Alcaraz per giocare una sola partita di esibizione a Seul

Leggi anche: Seul, al via la partita Sinner-Alcaraz: show, risate e cori

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sinner e Alcaraz si sfidano a Seul: svelata per la prima volta la cifra che incassano per il match; Tennis, match di esibizione Sinner-Alcaraz: a Seul vince lo spagnolo in due set; Sinner e Alcaraz inaugurano il 2026 con una sfida da quattro milioni di euro a Seul; Sinner-Alcaraz a Seoul: il guadagno milionario, i prezzi dei biglietti alle stelle e l'accoglienza da star. Il giro d'affari dell'esibizione.

Sinner e Alcaraz a Seul, quanto hanno guadagnato al minuto durante la partita - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz protagonisti di un’esibizione a Seul da 2 milioni di euro a testa: quanto hanno guadagnato al minuto ... quifinanza.it