Sinner-Alcaraz riparte la sfida Va allo spagnolo il primo duello del 2026
La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si apre nel 2026 con una partita a Seul, conclusa con la vittoria dello spagnolo in due set, 7-5, 7-6. Un incontro che segna l’inizio della nuova stagione tennistica, offrendo un primo assaggio delle sfide che attendono i due talenti nel corso dell’anno.
La prima 'sfida' del 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stata vinta dallo spagnolo. Una partita-esibizione a Seul (Corea del Sud), in cui il numero 1 al mondo si è imposto in due set con il punteggio di 7-5, 7-6. Confronto 'povero' dal punto di vista tecnico e con diversi errori, che è stato fondamentalmente in equilibrio e che Alcaraz ha fatto pendere dalla sua parte in due momenti decisivi. Sorrisi e grandi applausi comunque dal pubblico. All'Incheon Inspire Arena erano presenti 15mila spettatori. Adesso Sinner e Alcaraz faranno sul serio: primo appuntamento gli Australian Open, che inizieranno il 18 gennaio.
