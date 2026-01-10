Sinner-Alcaraz più show che vero tennis | Carlos vince l’esibizione in Corea

Il match tra Sinner e Alcaraz in Corea ha attirato l'attenzione, ma si è trattato più di un’esibizione che di una vera sfida agonistica. Dopo le Finals, Carlos Alcaraz ha ottenuto una vittoria che, pur importante, si inserisce in un contesto di incontri di preparazione. Un confronto che, pur offrendo spettacolo, non ha influenzato la classifica ufficiale del circuito ATP.

Seul, 10 gennaio 2026 – Cinquantacinque giorni dopo le Finals, il 'classico' è la rivincita di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo batte Jannik Sinner 7-5, 7-6 nella partita più attesa dell'anno appena cominciato tra show e realtà. Una specie di allenamento di lusso – forse a carte coperte – prima degli Australian Open. A dirla tutta c'è più divertimento che vero tennis allo Hyundai Card Super Match, l'esibizione da paperoni di Seul (si parla di cachet ben oltre il milione di euro a testa). Il campo sintetico del colore della terra, un primo gradino che porta dritti a Melbourne (già domani saranno in Australia) nel capitolo 20, compresi gli incontri non ufficiali, di una sfida diventata epica.

