Sinner-Alcaraz a Seul lo spagnolo vince in due set

A Seul, all’apertura del 2026, Carlos Alcaraz ha affrontato Jannik Sinner, emergendo vittorioso in due set con il punteggio di 7-5, 7-6(5). La partita, durata un’ora e 46 minuti, ha mostrato l’equilibrio tra i due tennisti, con Alcaraz che ha conquistato la vittoria in questa prima fase della stagione.

Nell’ esibizione di Seul che apre il 2026, Carlos Alcaraz ha superato Jannik Sinner in due set con il punteggio di 7-5 7-6(5) in un’ora e 46 minuti di gioco. Il match si è giocato in un clima disteso, amichevole, fatto di molti sorrisi e anche una gag con un punto giocato e perso dallo spagnolo contro un ragazzino tra l’incredulità del pubblico coreano e dello stesso Sinner a bordo campo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da????????? (@hyundaicard) Sinner: “Obiettivo preparare al meglio la stagione”. “E’ stato bello, tanta gente appassionata, per me e Carlos è stata una opportunità giocare qui in Corea”, ha detto l’azzurro, n°2 del mondo al termine della partita. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner-Alcaraz a Seul, lo spagnolo vince in due set Leggi anche: Sinner battuto da Alcaraz a Seul: lo spagnolo s’impone in due set. Jannik spreca. Ora gli Australian Open Leggi anche: Sinner e Alcaraz, che show a Seoul Lo spagnolo vince in due set Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Tennis, match di esibizione Sinner-Alcaraz a Seul: il risultato LIVE; Sinner-Alcaraz, a Seul lo spagnolo vince il primo set 5-7. Un bimbo al posto di Jannik per un punto – Diretta; Diretta Sinner-Alcaraz oggi, esibizione Seul. Risultato live; Torna la sfida Sinner-Alcaraz, il 10 gennaio il duello in Corea del Sud. Tennis: Sinner-Alcaraz è show in campo a Seul. Vince lo spagnolo 7-5 7-6 - A Seul il primo confronto del 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stato un vero e proprio show ... tg.la7.it

