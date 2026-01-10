Sinner-Alcaraz | a Seul la prima sfida dell' anno | 3-3

A Seul, si apre il primo grande confronto del 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Questa sfida rappresenta l'inizio di una nuova stagione tennistica, offrendo un'occasione importante per entrambi i giocatori di dimostrare la propria forma e ambizioni. La partita, che si presenta equilibrata con un punteggio di 3-3, promette di essere un momento significativo nel calendario internazionale.

Prende il via il "Super-Match" in Corea del Sud tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che accende il 2026. L'esibizione é il miglior antipasto all'Australian Open (18 gennaio-1 febbraio) sul cemento indoor della "Inspire Arena" di Incheon: per i due amici-nemici, un gettone da due milioni di euro per la partecipazione. Ilgiornale.it segue la gara in diretta con il punteggio in tempo reale e le fasi salienti di ogni game. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

