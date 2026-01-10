Sinner-Alcaraz | a Seul la prima sfida dell' anno | 0-1

Inizia a Seul la prima sfida dell’anno tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un match che segna l’apertura della stagione 2026 e rappresenta un importante confronto tra due dei principali talenti del tennis mondiale. La partita, valida per un torneo internazionale, offre uno sguardo sulle prime strategie e formazioni dei giocatori in questo nuovo anno.

Prende il via il "Super-Match" in Corea del Sud tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che accende il 2026. L'esibizione é il miglior antipasto all'Australian Open (18 gennaio-1 febbraio) sul cemento indoor della "Inspire Arena" di Incheon: per i due amici-nemici, un gettone da due milioni di euro per la partecipazione. Ilgiornale.it segue la gara in diretta con il punteggio in tempo reale e le fasi salienti di ogni game.

