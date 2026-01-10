Sinner e Alcaraz continuano a rappresentare due delle principali figure del tennis attuale. Darren Cahill, noto per la sua capacità di sintesi, ha commentato i loro incontri, evidenziando la competitività tra i due. Dopo la finale delle ATP Finals dello scorso novembre, la risposta di Cahill con un semplice

Darren Cahill e il dono della sintesi. Alla domanda sui match tra Sinner e Alcaraz, lo scorso novembre, subito dopo la finale delle Atp Finals, l’australiano aveva risposto con una onomatopea: “Bang, bang, bang”. E poi, per spiegarsi meglio: “Quei due non ti danno il tempo di respirare”. Eccolo, spiegato bene, il tennis all’epoca di Sinner e Alcaraz quando non sei né Sinner né Alcaraz. Comincia oggi, dal supermatch di esibizione organizzato da Hyundai Card, la stagione 2026 per il numero uno e il numero due del mondo, che in Corea del Sud sono stati accolti come due rock star, perché questo sono, anche lontano dalle capitali del tennis. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Sinner-Alacaraz, ancora loro

Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, esibizione in Corea del Sud: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis; Sinner–Alcaraz, il tennis riparte da qui: sabato alle 8 il match in chiaro e gratis su SuperTennis; Jannik Sinner è arrivato a Seul: sabato la sfida con Alcaraz (VIDEO); Tennis in tv: Sinner-Alcaraz show.

Sinner-Alcaraz, orario e dove vedere la super sfida di Seul. Jannik contro la sua nemesi: «In futuro un doppio insieme» - Il grande tennis sta per tornare in campo e domani, 10 gennaio, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz daranno un antipasto della stagione con l'esibizione in Corea del Sud, a Seul, che ... leggo.it