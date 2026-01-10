Sinistra Italiana Fratoianni a Milano per l’assemblea regionale

Domani, domenica 11 gennaio, Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, sarà presente a Milano per partecipare all’assemblea regionale del partito in Lombardia. L’iniziativa intende raccogliere proposte e discutere le tematiche locali, contribuendo al confronto e alla definizione delle strategie politiche del partito nella regione.

Domani, domenica 11 gennaio il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, sarà a Milano per partecipare ai lavori dell’assemblea regionale del partito in Lombardia. L’incontro sarà l’occasione per un confronto con i dirigenti locali sui temi internazionali e nazionali e sul referendum costituzionale sulla giustizia, oltre ad affrontare la questione delle elezioni amministrative che si terranno nel 2026 in alcune importanti città lombarde come Mantova, Lecco, Legnano, Vigevano, Segrate e Bollate Al segretario regionale Paolo Matteucci il compito di aprire i lavori. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

