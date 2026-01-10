Signorini respinge le accuse di Medugno | È pubblicità io non decidevo da solo

Alfonso Signorini ha reso spontanea deposizione al Tribunale di Milano, respingendo le accuse di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, riguardanti presunti abusi e ricatti. Durante le tre ore di interrogatorio, Signorini ha chiarito la sua posizione, sottolineando che quanto detto da Medugno si tratta di pubblicità e che lui non aveva decisioni autonome in merito.

Tre ore di deposizione spontanea al Palazzo di Giustizia del Tribunale di Milano. Alfonso Signorini si è presentato davanti ai pm per respingere punto per punto le accuse mosse da Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello che ha denunciato presunti abusi e ricatti. La linea difensiva del conduttore è netta, senza sfumature: “ Nego tutte le accuse, non c’è mai stata alcuna violenza o estorsione. Non potrei mai commettere una violenza “. Ma è una frase in particolare, a definire la strategia con cui Signorini ha affrontato l’interrogatorio: “ È un soggetto particolare, penso sia una questione di pubblicità “. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Signorini respinge le accuse di Medugno: “È pubblicità, io non decidevo da solo” Leggi anche: “Al Grande Fratello ho avuto un crollo. Ero solo con le mie paure”: chi è Antonio Medugno il “caso zero” al centro delle accuse di Fabrizio Corona contro Signorini Leggi anche: L’ex GF Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini. Le accuse: violenza sessuale ed estorsione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Alfonso Signorini in Procura respinge le accuse di Antonio Medugno: «Mai violenze, né estorsioni; Alfonso Signorini respinge le accuse di violenza sessuale ed estorsione, interrogatorio in Procura lungo 3 ore; Signorini si difende davanti ai pm e respinge le accuse: «Da me nessuna violenza né estorsione»; Signorini respinge accuse su violenze ed estorsione. Alfonso Signorini respinge le accuse di violenza e estorsione - Recentemente, il mondo dello spettacolo è stato scosso da una serie di accuse gravi rivolte ad Alfonso Signorini, noto conduttore televisivo. notizie.it

Signorini respinge le accuse di Medugno: “È pubblicità, io non decidevo da solo” - L'articolo Signorini respinge le accuse di Medugno: “È pubblicità, io non decidevo da solo” proviene da ScreenWorld. msn.com

Alfonso Signorini in Procura respinge le accuse di Antonio Medugno: «Mai violenze, né estorsioni» - Il giornalista e conduttore televisivo è stato sentito per circa 3 ore dai pm di Milano nell’ambito dell'indagine nata dalla denuncia per violenza sessuale dell’ex concorrente del Grande Fratello ... milanofinanza.it

In procura Alfonso Signorini respinge l’idea di un “sistema di favori” e parla di una «campagna diffamatoria» orchestrata da #Corona: «Una macchinazione per distruggermi». Su #Medugno: «È un soggetto particolare, credo cerchi pubblicità». x.com

Signorini respinge accuse durante audizione a Milano oggi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.