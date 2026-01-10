Signorini respinge le accuse di Medugno | È pubblicità io non decidevo da solo

Da screenworld.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfonso Signorini ha reso spontanea deposizione al Tribunale di Milano, respingendo le accuse di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, riguardanti presunti abusi e ricatti. Durante le tre ore di interrogatorio, Signorini ha chiarito la sua posizione, sottolineando che quanto detto da Medugno si tratta di pubblicità e che lui non aveva decisioni autonome in merito.

Tre ore di deposizione spontanea al Palazzo di Giustizia del Tribunale di Milano. Alfonso Signorini si è presentato davanti ai pm per respingere punto per punto le accuse mosse da Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello che ha denunciato presunti abusi e ricatti. La linea difensiva del conduttore è netta, senza sfumature: “ Nego tutte le accuse, non c’è mai stata alcuna violenza o estorsione. Non potrei mai commettere una violenza “. Ma è una frase in particolare, a definire la strategia con cui Signorini ha affrontato l’interrogatorio: “ È un soggetto particolare, penso sia una questione di pubblicità “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

signorini respinge le accuse di medugno 200 pubblicit224 io non decidevo da solo

© Screenworld.it - Signorini respinge le accuse di Medugno: “È pubblicità, io non decidevo da solo”

Leggi anche: “Al Grande Fratello ho avuto un crollo. Ero solo con le mie paure”: chi è Antonio Medugno il “caso zero” al centro delle accuse di Fabrizio Corona contro Signorini

Leggi anche: L’ex GF Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini. Le accuse: violenza sessuale ed estorsione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Alfonso Signorini in Procura respinge le accuse di Antonio Medugno: «Mai violenze, né estorsioni; Alfonso Signorini respinge le accuse di violenza sessuale ed estorsione, interrogatorio in Procura lungo 3 ore; Signorini si difende davanti ai pm e respinge le accuse: «Da me nessuna violenza né estorsione»; Signorini respinge accuse su violenze ed estorsione.

signorini respinge accuse medugnoAlfonso Signorini respinge le accuse di violenza e estorsione - Recentemente, il mondo dello spettacolo è stato scosso da una serie di accuse gravi rivolte ad Alfonso Signorini, noto conduttore televisivo. notizie.it

signorini respinge accuse medugnoSignorini respinge le accuse di Medugno: “È pubblicità, io non decidevo da solo” - L'articolo Signorini respinge le accuse di Medugno: “È pubblicità, io non decidevo da solo” proviene da ScreenWorld. msn.com

signorini respinge accuse medugnoAlfonso Signorini in Procura respinge le accuse di Antonio Medugno: «Mai violenze, né estorsioni» - Il giornalista e conduttore televisivo è stato sentito per circa 3 ore dai pm di Milano nell’ambito dell'indagine nata dalla denuncia per violenza sessuale dell’ex concorrente del Grande Fratello ... milanofinanza.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.