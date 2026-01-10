Signora venga subito La chiamata della scuola la corsa in ospedale e poco fa la tragica notizia | cosa è successo a Cristian

La tragica scomparsa di Cristian Cirolla, 12 anni di Anzio e calciatore del Grifone Soccer, ha sconvolto la comunità. Dopo una chiamata urgente dalla scuola e un rapido trasferimento in ospedale, purtroppo, non è stato possibile salvarlo. Questo tragico evento sottolinea l’importanza della tutela della salute dei giovani atleti e della necessità di sensibilizzare sulla sicurezza nello sport.

Cristian Cirolla, 12 anni, residente ad Anzio e tesserato con la società calcistica Grifone Soccer, è deceduto nella notte dell'8 gennaio all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il ragazzo aveva accusato un forte mal di testa in classe, seguito da un rapido peggioramento delle condizioni cliniche e dal successivo trasferimento urgente in ospedale. Secondo le prime informazioni, all'origine del decesso del giovane calciatore potrebbe esserci una emorragia cerebrale o un aneurisma, eventi improvvisi e potenzialmente letali.

