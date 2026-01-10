Signora venga subito Cristian… Mal di testa a scuola corsa in ospedale e la tragedia del 12enne di Anzio

Un mal di testa improvviso e intenso ha portato un 12enne di Anzio in ospedale. Dopo una chiamata dalla scuola e un’attesa in corsia, è arrivata una notizia difficile da accettare. Questo episodio evidenzia l’importanza di un pronto intervento e di un’attenzione costante alla salute dei bambini.

Un mal di testa improvviso, sempre più forte. La telefonata della scuola, la corsa in ospedale, le ore di attesa e poi, nella notte, la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere. Non ce l'ha fatta Cristian Cirolla, 12 anni, residente ad Anzio e giovane calciatore della Grifone Soccer. Il ragazzino è morto nella notte dell'8 gennaio all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, lasciando un vuoto enorme nella sua famiglia, tra i compagni di squadra e in tutta la comunità. Fino a pochi giorni fa Cristian stava bene, era in salute, come raccontano tutti quelli che lo conoscevano. Aveva appena ripreso la scuola il 7 gennaio, dopo le vacanze di Natale, e la sua vita sembrava scorrere normale, tra lezioni e allenamenti di calcio.

