Signora venga subito Cristian… La chiamata della scuola la corsa in ospedale e poco fa la tragica notizia

Una chiamata improvvisa dalla scuola ha portato Cristian in ospedale, dove si è subito verificato un rapido deterioramento delle sue condizioni. Dopo un mal di testa intenso e persistente, la situazione è peggiorata in breve tempo, culminando in una notizia drammatica. Questa vicenda evidenzia l’importanza di prestare attenzione ai segnali di emergenza e di agire prontamente in presenza di sintomi acuti.

Un mal di testa insopportabile, poi il peggioramento rapido, la corsa in ospedale e infine il tragico epilogo. Non ce l’ha fatta Cristian Cirolla, 12 anni, residente ad Anzio e calciatore della Grifone Soccer. Il ragazzino è morto nella notte dell’8 gennaio all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Un addio improvviso che ha lasciato un’intera comunità attonita. Cristian stava bene, era in salute. Era rientrato regolarmente a scuola il 7 gennaio, dopo le vacanze di Natale. Poi, giovedì scorso, in tarda mattinata, la mamma è stata contattata dalle insegnanti perché il bambino accusava un forte mal di testa, inizialmente attribuito a una possibile influenza stagionale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

