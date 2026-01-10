Sicurezza | Mauri Pd ' su militari teatrino indecoroso assumere Forze Ordine'

Il deputato Mauri del Pd sottolinea che per garantire la sicurezza non bastano più presenze militari in strada, ma è necessario rafforzare le Forze dell’Ordine attraverso assunzioni straordinarie. Una strategia che punta a intervenire in modo più efficace e strutturale, distinguendosi da soluzioni temporanee o spettacolarizzate. La priorità rimane un intervento serio e mirato per migliorare la sicurezza dei cittadini.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Non è certo aumentando i militari in strada che si risponde alla domanda di sicurezza, ma con le assunzioni straordinarie delle Forze dell'Ordine. In queste ore la Lega ha aperto una polemica contro il ministro della Difesa e contro Fratelli d'Italia per aumentare i militari per le strade. Se invece di litigare a mezzo stampa avessero messo in manovra i soldi per le assunzioni straordinarie delle Forze dell'Ordine avrebbero fatto un piacere a tutti e ci avrebbe risparmiato questo teatrino indecoroso". Lo afferma Matteo Mauri, responsabile sicurezza del Pd. "Mentre la presidente Meloni fa i soliti proclami inutili -aggiunge- scopriamo che a fine 2025 gli organici della Polizia di Stato si sono ulteriormente ridotti di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

