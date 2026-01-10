Sicurezza | Mauri Pd ' su militari teatrino indecoroso assumere Forze Ordine'
Il deputato Mauri del Pd sottolinea che per garantire la sicurezza non bastano più presenze militari in strada, ma è necessario rafforzare le Forze dell’Ordine attraverso assunzioni straordinarie. Una strategia che punta a intervenire in modo più efficace e strutturale, distinguendosi da soluzioni temporanee o spettacolarizzate. La priorità rimane un intervento serio e mirato per migliorare la sicurezza dei cittadini.
Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Non è certo aumentando i militari in strada che si risponde alla domanda di sicurezza, ma con le assunzioni straordinarie delle Forze dell'Ordine. In queste ore la Lega ha aperto una polemica contro il ministro della Difesa e contro Fratelli d'Italia per aumentare i militari per le strade. Se invece di litigare a mezzo stampa avessero messo in manovra i soldi per le assunzioni straordinarie delle Forze dell'Ordine avrebbero fatto un piacere a tutti e ci avrebbe risparmiato questo teatrino indecoroso". Lo afferma Matteo Mauri, responsabile sicurezza del Pd. "Mentre la presidente Meloni fa i soliti proclami inutili -aggiunge- scopriamo che a fine 2025 gli organici della Polizia di Stato si sono ulteriormente ridotti di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Lo scontro sui rifiuti : "Indecoroso teatrino interno alla sinistra. E i cittadini pagano"
Leggi anche: Meloni: Su sicurezza spesso toghe rendono vano lavoro di forze dell'ordine e Parlamento – Il video
Sicurezza | Serracchiani ' governo diviso su militari in città'.
SICUREZZA, MAURI (PD): MELONI MENTE SULLO STATO DELLA SICUREZZA IN ITALIA - "Oggi in conferenza stampa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto il solito gioco delle tre carte parlando della Sicurezza. 9colonne.it
Sicurezza, Mauri: morte capotreno certifica fallimento politiche governo - Interventi a spot per conquistare titoli di stampa, mentre gli organici delle forze dell'ordine raggiungono il minimo storico ... partitodemocratico.it
Sicurezza, Mauri: nuovi dati sanciscono il fallimento delle politiche del governo - “I nuovi dati diffusi dal Sole 24 Ore, elaborati sulla base delle statistiche del Viminale, confermano purtroppo l’aumento della criminalita’ nel nostro Paese. partitodemocratico.it
SICUREZZA CIBERNETICA: IL BILANCIO E LE SFIDE DEL 2025 Il mondo digitale corre veloce, ma la Polizia Postale non resta a guardare! Ecco i dati principali e i trend sugli eventi cibernetici che stanno segnando l'anno. Ecco cosa sta succedendo - facebook.com facebook
#lavoro #morti #anno2025 E' finita la #guerra Oggi per @repubblica (fonte: Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico resp. sicurezza). x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.