Sicurezza delle cure responsabilità dirigenziale e corretto utilizzo delle risorse | Ardovino Fisi interroga Fico sul Ruggi

Adolfo Ardovino, rappresentante sindacale della Fisi, ha scritto al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, sollevando questioni sulla sicurezza delle cure, la responsabilità dirigenziale e l’uso delle risorse al Ruggi. La lettera è stata inviata anche al Ministero della Salute, all’Anac, alla Corte dei Conti e alla Direzione Generale dell’ospedale, evidenziando l’importanza di garantire trasparenza e corretta gestione nell’ambito sanitario.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.