Sicurezza delle cure responsabilità dirigenziale e corretto utilizzo delle risorse | Ardovino Fisi interroga Fico sul Ruggi
Adolfo Ardovino, rappresentante sindacale della Fisi, ha scritto al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, sollevando questioni sulla sicurezza delle cure, la responsabilità dirigenziale e l’uso delle risorse al Ruggi. La lettera è stata inviata anche al Ministero della Salute, all’Anac, alla Corte dei Conti e alla Direzione Generale dell’ospedale, evidenziando l’importanza di garantire trasparenza e corretta gestione nell’ambito sanitario.
Ha scritto al presidente della Regione Campania, Roberto Fico e per conoscenza anche al Ministero della Salute, all'Anac, alla Corte dei Conti e alla Direzione Generale della stessa azienda ospedaliera di via San Leonardo, Adolfo Ardovino, in qualità di rappresentante sindacale della Fisi per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
