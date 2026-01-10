Si spegne a soli 39 anni Claudia Frizzarin simbolo di coraggio per i disabili e l' inclusione
Padova piange la scomparsa di Claudia Frizzarin, a soli 39 anni. Figura significativa nel campo dell’attivismo per i diritti delle persone con disabilità, ha dedicato la sua vita alla promozione dell’inclusione e del rispetto. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sull’importanza di continuare il suo impegno per una società più giusta e accessibile a tutti.
Padova perde una delle sue figure più impegnate nell’attivismo per i diritti delle persone con disabilità. Claudia Frizzarin, 39 anni, «rotellante per necessità e passione», si è spenta lasciando un vuoto profondo nella comunità cittadina e nel mondo dell’associazionismo. Costretta a una sedia a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Si spegne a soli 39 anni Claudia Frizzarin, simbolo di coraggio per i disabili e l'inclusione - Attivista instancabile, tra le voci più autorevoli per i diritti delle persone con disabilità e l’inclusività, simbolo di coraggio e partecipazione oltre ad essere fondatrice di Mil – Muoversi in libe ... padovaoggi.it
